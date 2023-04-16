Агент Сафонов высказался о конкуренции Кутицкого с Норманном

Футбольный менеджер Алексей Сафонов поделился мнением о выступлении защитника «Динамо» Александра Кутицкого в этом сезоне.

«В матче с «Пари НН» Кутицкий очень понравился, вырывал все, что можно, выжигал в своем стиле. Учитывая, что это была его первая игра после травмы, выглядел достойно. К нему вопросов нет», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Также он ответил на вопрос о конкуренции Кутицкого с полузащитником бело-голубых Матиасом Норманном.

«Не хочу так рассуждать. У Норманна травма. Кутицкий не играл не потому, что проиграл конкуренцию, он восстанавливался после надрыва задней поверхности бедра. А так он выходил практически во всех матчах, никакую конкуренцию не выигрывал. Сейчас все возвращается», — добавил футбольный менеджер.

В текущем сезоне Кутицкий провел 23 матча в составе московского клуба и отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в миллион евро.