«Ростов» — «Зенит»: нулевая ничья после первого тайма

«Ростов» и «Зенит» не забили голов по итогам первого тайма центрального матча 23-го тура РПЛ — 0:0.

На 8-й минуте защитник питерцев Вячеслав Караваев, замыкая подачу с фланга, попал в перекладину. Защитник «Зенита» был участником еще двух голевых моментов в первой половине матча.