Агент Баринова сообщил, что футболист пропустит около месяца из-за травмы

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» высказался о сроках восстановления футболиста.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболисту диагностировано защемление мениска, полученное в игре 20-го тура против «Ахмата» (1:1).

«Обследование показало, что Дмитрий выбыл примерно на месяц. Но зная его характер, возможно все будет быстрее, и к игре с «Зенитом» он уже будет в строю», — сказал Банатин «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 26 матчей во всех турнирах, в которых сделал 4 результативные передачи.