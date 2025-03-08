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Агент Баринова сообщил, что футболист пропустит около месяца из-за травмы

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» высказался о сроках восстановления футболиста.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболисту диагностировано защемление мениска, полученное в игре 20-го тура против «Ахмата» (1:1).

«Обследование показало, что Дмитрий выбыл примерно на месяц. Но зная его характер, возможно все будет быстрее, и к игре с «Зенитом» он уже будет в строю», — сказал Банатин «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 26 матчей во всех турнирах, в которых сделал 4 результативные передачи.

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Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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11
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12
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13
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