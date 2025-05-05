Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

5 мая, 14:53

Абена объяснил, почему «Спартак» лишился шансов на чемпионство

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос о выпадении команды из чемпионской гонки.

4 мая «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (0:0). После этого красно-белые потеряли теоретические шансы побороться за титул.

«Упустили много игр с небольшими командами. Мы можем показать характер с такими командами, как «Зенит», но при этим терять очки с «Рубином», «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Надо извлечь из этого уроки», — цитирует Абену Sport24.

После 27 туров «Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Кондрат Ник

    Уроки извлекают дети и брошенные бабы. А профессионалы готовятся, анализируют и достигают результаты. Иначе они не профессионалы, а любители. С соответствующей зарплатой и отношением к ним клиентов. Если одна команда проигрывает постоянно командам, которые номинально ниже рангом из-за более дешевых игроков и тренеров, то проблема в игроках и тренерах. Какая разница, сколько в сумме стоит команда? Результат на табло. Можно один раз проиграть. Не повезло, но если постоянно проигрывать командам, которые ниже тебя классом. Тот скорее всего твой класс и цена завышена футбольными "аналитиками". Если футболист не попадает в пустые ворота и нарушает правила на красную карточку, то он просто плохо обучен и тренерован и цена его завышена. Если Спартак постоянно проигрывает на своем!!! поле командам, которые ниже его по рейтингу и цене, то игроки и тренер получают зарплату не по рынку, а по понтам.

    05.05.2025

  • Pavel Khlebnikov

    Я думал, что в РПЛ все большие команды- однако нет. Эго у Спартаковцев сильно раздутое. Собирают пыль давно забытых побед.

    05.05.2025

  • Игорь Малышев

    Да вы ж элементарно забивать разучились. Если б судьи вам в каждом матче 1-2 пенальти не подгоняли, боролись бы за восьмое место.

    05.05.2025

  • igorlvov

    Перефразируя! ........Уроки надо не извлекать! Их надо смывать КРОВЬЮ! :)))

    05.05.2025

  • Denissimo

    Вот жеж, абена мать

    05.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Наш футбол многое приобрёл с приходом этого умнейшего специалиста, спору нет. Очень многое! )

    05.05.2025

  • Радон

    Какой умный Абене, как четко выражает свои мысли - от причин и до следствий)) Короче, все объяснил - а то мы, бедные, сидели все в неведении))

    05.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Авторитетному игроку вопросы задавали. Одному из лидеров команды и любимцу болельщиков. ...на каких помойках спорт. издания откапывают такой персонал? )

    05.05.2025

  • zg

    Ну так то и с конями можно было че нить явить,аль они тоже "небольшие"!?Адмирал очевидность,фигов!Валил бы уже без выходного пособия!

    05.05.2025

  • оппонент

    Это объяснить может любой, кто знает, что за победу начисляют 3 очка и что до конца чемпионата осталось 3 тура.

    05.05.2025

  • Espa?ol

    Объясняет потому что его лично просил купить супер тренер

    05.05.2025

  • shpasic

    надо в Оренбурге тоже у кого-нибудь спросить, мол, почему вылетели. и там скажут: "потому что мы можем обыграть Спартак, но теряем очки с Факелом, Химками и ПариНН".

    05.05.2025

  • NF

    Абену подписывали ради подобных объяснений? И вообще, а почему сие объясняет Абена? Луч радости из-за близкого ухода?..

    05.05.2025

    • Хлусевич хочет покинуть «Спартак» летом

    Защитник «Ахмата» Гандри из-за травмы пропустит остаток сезона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости