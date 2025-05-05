Абена объяснил, почему «Спартак» лишился шансов на чемпионство
Защитник «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос о выпадении команды из чемпионской гонки.
4 мая «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (0:0). После этого красно-белые потеряли теоретические шансы побороться за титул.
«Упустили много игр с небольшими командами. Мы можем показать характер с такими командами, как «Зенит», но при этим терять очки с «Рубином», «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Надо извлечь из этого уроки», — цитирует Абену Sport24.
После 27 туров «Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sport24
