Абена объяснил, почему «Спартак» лишился шансов на чемпионство

Защитник «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос о выпадении команды из чемпионской гонки.

4 мая «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (0:0). После этого красно-белые потеряли теоретические шансы побороться за титул.

«Упустили много игр с небольшими командами. Мы можем показать характер с такими командами, как «Зенит», но при этим терять очки с «Рубином», «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Надо извлечь из этого уроки», — цитирует Абену Sport24.

После 27 туров «Спартак» с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.