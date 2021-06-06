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В «Сочи» опровергли активный интерес к Карапузову из «Динамо»

6 июня 2021, 15:53
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ» об интересе команды к полузащитнику московского «Динамо» Владиславу Карапузову.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Сочи» активно интересуется 21-летним игроком молодежной сборной России.

«Сочи» имеет много футболистов в шорт-листе. В этом списке — игроки, которых мы потенциально рассматриваем. Владислава Карапузова мы рассматривали, но игроков же в этом списке много. Карапузов там не один. Какого-то большого интереса нет к нему. Активные действия ведутся в другом месте", — сказал Рубашко «СЭ».

В прошедшем сезоне Карапузов провел 5 матчей за московское «Динамо», после чего был отдан в аренду «Тамбову». За тамбовскую команду 21-летний полузащитник принял участие в 10 играх.

(Артем Бухаев)

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