Зарема — о переходе Угальде в «Спартак»: «Амарал пошел по тропе Цорна?»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» высказалась о подписании нападающего Манфреда Угальде.

«Для меня непонятна история, как Muy Manero (агентство, — прим. «СЭ») может представлять интересы игрока в России, когда клиентом агентства игрок не числится. Снова в «Спартак», снова по необоснованной цене. Это некий акциз от Manero на любых игроков из Нидерландов в «Спартак»? Или Амарал пошел по тропе Цорна?» — сказала Салихова «СЭ».

21-летний костариканец выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар».