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Зарема Салихова рассказала подробности переговоров «Спартака» с Бердыевым

10:29
Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о том, что Курбан Бердыев мог возглавить красно-белых. Однако, по ее словам, этого не произошло из-за некоторых обстоятельств.

Бердыев прислал сообщение владельцу «Спартака» Леониду Федуну, в котором говорилось о том, что он в итоге отказался работать в клубе. Салихова в этот момент сидела рядом с Федуном и прочла сообщение от отказе.

«Есть неточности: сообщение ЛА сам отправил, я просто с текстом помогла. На эмоциях, — написала Салихова в Telegram. — Уговаривать передумать Бердыева никто не стал, заваливать деньгами тоже. В том далёком 2016 я поддержала кандидатуру Курбана Бекиевича,опасаясь возвращения Станислава Саламовича в клуб. Однако, всё удачненько сложилось. Черчесов оказался в «Динамо» в 2015,а мог быть вместо Аленичева. «Спартак» случайным образом возглавил Массимо Каррера. Все на тоненьком в этом мире».

Также Салихова добавила, что контракт с Бердыевом был подписан, и что он, может, до сих пор лежит в сейфе у экс-менеджера Александра Жиркова.

«Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И Слава Богу!», — добавила Салихова.

Напомним, что сейчас Бердыев фигурирует в числе главных кандидатов на пост главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05
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Зенит 3
Локомотив 0
Матч завершен

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

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1.75
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Финикс Санз 119
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23%

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