Зарема Салихова рассказала подробности переговоров «Спартака» с Бердыевым
Супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о том, что Курбан Бердыев мог возглавить красно-белых. Однако, по ее словам, этого не произошло из-за некоторых обстоятельств.
Бердыев прислал сообщение владельцу «Спартака» Леониду Федуну, в котором говорилось о том, что он в итоге отказался работать в клубе. Салихова в этот момент сидела рядом с Федуном и прочла сообщение от отказе.
«Есть неточности: сообщение ЛА сам отправил, я просто с текстом помогла. На эмоциях, — написала Салихова в Telegram. — Уговаривать передумать Бердыева никто не стал, заваливать деньгами тоже. В том далёком 2016 я поддержала кандидатуру Курбана Бекиевича,опасаясь возвращения Станислава Саламовича в клуб. Однако, всё удачненько сложилось. Черчесов оказался в «Динамо» в 2015,а мог быть вместо Аленичева. «Спартак» случайным образом возглавил Массимо Каррера. Все на тоненьком в этом мире».
Также Салихова добавила, что контракт с Бердыевом был подписан, и что он, может, до сих пор лежит в сейфе у экс-менеджера Александра Жиркова.
«Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И Слава Богу!», — добавила Салихова.
Напомним, что сейчас Бердыев фигурирует в числе главных кандидатов на пост главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова.
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