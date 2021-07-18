«Зенит» пожелал удачи Малкому на Олимпийских играх
«Зенит» опубликовал в своем официальном Twitter обращение к нападающему Малкому, который выступит за сборную Бразилии на Олимпиаде в Токио.
«После победы в Суперкубке России Малком отправился в сборную Бразилии на Олимпиаду. Желаем удачи и победы», — говорится в публикации.
После победы в Суперкубке России Малком отправился в сборную Бразилии на Олимпиаду ??— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 18, 2021
Желаем удачи и победы ? pic.twitter.com/NsBzD35W0A
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На футбольном олимпийском турнире сборная Бразилии сыграет в одной группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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