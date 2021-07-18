«Зенит» пожелал удачи Малкому на Олимпийских играх

«Зенит» опубликовал в своем официальном Twitter обращение к нападающему Малкому, который выступит за сборную Бразилии на Олимпиаде в Токио.

«После победы в Суперкубке России Малком отправился в сборную Бразилии на Олимпиаду. Желаем удачи и победы», — говорится в публикации.

После победы в Суперкубке России Малком отправился в сборную Бразилии на Олимпиаду ??



Желаем удачи и победы ? pic.twitter.com/NsBzD35W0A — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 18, 2021

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На футбольном олимпийском турнире сборная Бразилии сыграет в одной группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.