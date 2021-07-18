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Агент рассказал о впечатлениях Яя Туре от работы в «Ахмате»

11:11
Яя Туре. Фото ФК «Ахмат»
Яя Туре. Фото ФК «Ахмат»
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Дмитрий Селюк, агент тренера «Ахмата» Яя Туре, рассказал «СЭ» о впечатлениях ивуарийского специалиста от работы в грозненском клубе.

«Яя все нравится в «Ахмате». Он вовлечен в работу клуба, все идет хорошо. Но сейчас идет подготовительный процесс, много силовой и физической работы, поэтому пока использованы не все возможности Туре. Деятельность Яя будет расширяться со старта чемпионата. Сейчас даже некоторые индивидуальные занятия проводить трудно, потому что у футболистов высокие нагрузки. Мы же знаем, что Талалаев на предсезонке гоняет игроков по полной. Отношения внутри тренерского штаба отличные, так что все идет хорошо. Футболисты тоже относятся к нему с уважением, это же человек, который выиграл все трофеи, кроме ЧМ», — сказал Селюк «СЭ».

Также агент рассказал о влиянии Яя Туре на трансферы клуба.

«Еще Талалаев рассказывал, что они хотели взять одного опорника, возникли сложности в переговорном процессе. А после общения с Яя футболист сразу согласился. Так что влияние Туре поможет «Ахмату», — добавил Селюк.

Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Сергей Федоров все материалы автора

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