Агент рассказал о впечатлениях Яя Туре от работы в «Ахмате»

Дмитрий Селюк, агент тренера «Ахмата» Яя Туре, рассказал «СЭ» о впечатлениях ивуарийского специалиста от работы в грозненском клубе.

«Яя все нравится в «Ахмате». Он вовлечен в работу клуба, все идет хорошо. Но сейчас идет подготовительный процесс, много силовой и физической работы, поэтому пока использованы не все возможности Туре. Деятельность Яя будет расширяться со старта чемпионата. Сейчас даже некоторые индивидуальные занятия проводить трудно, потому что у футболистов высокие нагрузки. Мы же знаем, что Талалаев на предсезонке гоняет игроков по полной. Отношения внутри тренерского штаба отличные, так что все идет хорошо. Футболисты тоже относятся к нему с уважением, это же человек, который выиграл все трофеи, кроме ЧМ», — сказал Селюк «СЭ».

Также агент рассказал о влиянии Яя Туре на трансферы клуба.

«Еще Талалаев рассказывал, что они хотели взять одного опорника, возникли сложности в переговорном процессе. А после общения с Яя футболист сразу согласился. Так что влияние Туре поможет «Ахмату», — добавил Селюк.

Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.