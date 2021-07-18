Агент рассказал о впечатлениях Яя Туре от работы в «Ахмате»
Дмитрий Селюк, агент тренера «Ахмата» Яя Туре, рассказал «СЭ» о впечатлениях ивуарийского специалиста от работы в грозненском клубе.
«Яя все нравится в «Ахмате». Он вовлечен в работу клуба, все идет хорошо. Но сейчас идет подготовительный процесс, много силовой и физической работы, поэтому пока использованы не все возможности Туре. Деятельность Яя будет расширяться со старта чемпионата. Сейчас даже некоторые индивидуальные занятия проводить трудно, потому что у футболистов высокие нагрузки. Мы же знаем, что Талалаев на предсезонке гоняет игроков по полной. Отношения внутри тренерского штаба отличные, так что все идет хорошо. Футболисты тоже относятся к нему с уважением, это же человек, который выиграл все трофеи, кроме ЧМ», — сказал Селюк «СЭ».
Также агент рассказал о влиянии Яя Туре на трансферы клуба.
«Еще Талалаев рассказывал, что они хотели взять одного опорника, возникли сложности в переговорном процессе. А после общения с Яя футболист сразу согласился. Так что влияние Туре поможет «Ахмату», — добавил Селюк.
Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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