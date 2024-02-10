Зарема — о конфликте в «Спартаке»: «Клуб сначала потеряет Джикию, а затем и тренера»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о ситуации с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном. Как разрешится ситуация? Увы, прогноз пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера», — приводит слова Заремы Metaratings.ru.

После матча с клубом «Шабаб Аль-Ахли» на сборах в ОАЭ Джикия заявил, что решение тренера Гильермо Абаскаля отправить его в запас «Спартака» связано с «личными причинами».