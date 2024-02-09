Джикия: «Почему перестал играть? Возможно, что-то личное»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия допустил, что перестал попадать в стартовый состав команды не по спортивным причинам.

— Ты перестал играть по чисто спортивным причинам?

— Думаю, что нет, возможно, это что-то личное.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.