«Спартак» пытается приобрести голкипера «Краснодара» Агкацева

По информации «СЭ», «Спартак» не оставляет попыток приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

Руководители клубов находятся в контакте, обсуждают условия потенциального трансфера. Если стороны придут к соглашению, то Агкацев пополнит состав красно-белых будущим летом.

22-летний вратарь в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.