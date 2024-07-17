Балахнин не уверен, что «Зенит» в сезоне-2024/25 может снова стать чемпионом России
Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о конкуренции в РПЛ.
— В преддверии старта сезона много говорится о том, что конкурентов у «Зенита» в нынешнем чемпионате не будет. А вы как считаете?
— Пока рано что-то говорить. Пока мы не увидим команды в деле. В прошлом сезоне мы тоже видели, что «Зенит» вроде бы усилился, но при этом он не был на голову сильнее всех. Поэтому я бы не рискнул так однозначно говорить о первенстве питерцев.
— Но мы видим, что другие клубы не очень активны на трансферном рынке на вход. Это не смущает?
— Конечно, смущает. Но ведь трансферное окно будет еще долго открытым. Те легионеры, у которых не будет получаться попасть в хорошие клубы, могут идти к нам. Поэтому серьезные приобретения у всех еще впереди, — цитирует Балахнина Евро-Футбол.Ру.
Новый сезон российской премьер-лиги стартует 20 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -