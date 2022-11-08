Президент «Оренбурга» подтвердил информацию о переговорах с агентом Сычевого о продлении контракта

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию о том, что клуб начал переговоры по продлению контракта с нападающим Владимиром Сычевым.

Ранее во вторник, 8 ноября агент Сычевого Андрей Талаев заявил, что руководство оренбуржцев вступило с ним в переговоры по поводу нового соглашения с футболистом.

«Мы всегда на связи с агентом. Переговоры о продлении контракта Сычевого действительно начались. Но до какой-то конкретики еще далеко», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ».

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт 26-летнего россиянина действует до конца июня 2023 года.