Зарема объяснила уход Хачатурянца из РПЛ: «Понял, что реанимировать российский футбол невозможно»
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на уход Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.
27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.
«Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать, и тем более реформировать не представляется возможным и в то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит. Один в поле не воин. У нас весь футбол построен вокруг единственного бенефициара. Либо встраиваешься в эту систему и играешь по ее правилам, напрочь забывая о своих принципах, либо эта система тебя выплюнет.
Россия до событий февраля находилась в рейтинге на 36 месте, что случится через пару лет — страшно прогнозировать. Оказаться в одном ряду с Ираном, Индией, Пакистаном — так себе перспектива.
Думаю, это не слабость и не эмоциональное решение, скорее, трезвая оценка ситуации.
Почему он должен быть ответственным за процессы, которые не он начал? Благодаря Хачатурянцу Лига получит гораздо больше контрактов, чем получала даже в благополучные годы. За это спасибо.
Кто бы ни пришел, не верю, что РПЛ будет самостоятельной организацией. Скорее придатком РФС", — сказала Зарема Салихова «СЭ».
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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