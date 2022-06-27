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Сегодня, 13:30

Зарема объяснила уход Хачатурянца из РПЛ: «Понял, что реанимировать российский футбол невозможно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на уход Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

«Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать, и тем более реформировать не представляется возможным и в то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит. Один в поле не воин. У нас весь футбол построен вокруг единственного бенефициара. Либо встраиваешься в эту систему и играешь по ее правилам, напрочь забывая о своих принципах, либо эта система тебя выплюнет.

Россия до событий февраля находилась в рейтинге на 36 месте, что случится через пару лет — страшно прогнозировать. Оказаться в одном ряду с Ираном, Индией, Пакистаном — так себе перспектива.

Думаю, это не слабость и не эмоциональное решение, скорее, трезвая оценка ситуации.

Почему он должен быть ответственным за процессы, которые не он начал? Благодаря Хачатурянцу Лига получит гораздо больше контрактов, чем получала даже в благополучные годы. За это спасибо.

Кто бы ни пришел, не верю, что РПЛ будет самостоятельной организацией. Скорее придатком РФС", — сказала Зарема Салихова «СЭ».

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Зарема Салихова
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