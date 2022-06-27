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Кудряшов — о бане России: «Слова о том, что спорт вне политики, оказались обычной ложью»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Федор Кудряшов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» высказался о международном бане России, из-за чего сборные и клубы не могут принимать участие в различных соревнованиях.

— Последнее интервью ты давал после матча с Хорватией и закончил его фразой: «Мечтаю сыграть на ЧМ-2022 и завершить карьеру в сборной». В какой момент ты понял, что мечта не осуществится?

— Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию все равно бы не пустили в Катар... Жаль, что не получилось закончить карьеру в сборной по-другому. Но ничего страшного — есть моменты важнее футбола.

— РФС до последнего подавал иски в CAS, но даже там все отклонили. Как ты реагировал?

— Все всегда говорили, что спорт вне политики. Но на деле оказалось: спорт — это и есть политика. А слова ФИФА, УЕФА, МОК и всех остальных организаций, утверждавших о независимости от политики, оказались обыкновенной ложью.

— В Турции к тебе не поменялось отношение?

— Нисколько. В первые дни только спрашивали: что и почему? Потом мы просто не затрагивали эту тему. Единственное, у нас же в конце апреля была товарищеская игра с донецким «Шахтером». Шахин предварительно подошел ко мне и уточнил, готов ли я выйти на поле. Я ответил, что никаких проблем нет, но сыграю, только если для них это тоже не будет проблемой. Выслушивать что-либо в свой адрес или получать провокации не хотелось. Нури ответил: «Я тебя понимаю. Лучше перестраховаться — отдыхай».

Федор Кудряшов. «Со сборной России я закончил...» Откровенный Федор Кудряшов
Федор Кудряшов
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