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Дюков об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ: «Относимся к его решению с уважением»

Дюков положительно оценил работу Хачатурянца на посту президента РПЛ
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

«Мы благодарим Ашота Рафаиловича Хачатурянца за большую работу, проделанную на посту президента лиги, — цитирует Дюкова пресс-служба РФС. — При нем РПЛ начала разработку и реализацию новой стратегии развития, были достигнуты соглашения о рекордных контрактах с партнерами, что позволило значительно увеличить общий объем доходов. Уверен, что под его руководством лига и дальше могла бы добиваться новых убедительных результатов, однако мы относимся к его решению об отставке с пониманием».

Также президент РФС поделился мнением о назначении Александра Алаева на должность исполняющего обязанности главы РПЛ.

«Александр Александрович Алаев давно работает на руководящих позициях в футболе, поэтому неудивительно, что клубы посчитали правильным доверить ему пост временно исполняющего обязанности президента.

Теперь клубам в соответствии с уставом лиги предстоит избрать нового лидера. В случае, если Александр Александрович получит их поддержку, он покинет посты генерального секретаря РФС и президента ФНЛ», — сказал он.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
Александр Дюков
Ашот Хачатурянц
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