Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила календарь нового сезона РПЛ. 15 июня лига опубликовала расписание чемпионата-2021/22.

«Календарь игр должен составляться в интересах болельщиков, чтобы они могли заранее приобретать авиа- и ж/д билеты на выездные матчи, бронировать гостиницы на льготных условиях. Естественно нужно учитывать влияние таких факторов как расстояние между городами (привет клубам «Луч-Энергия» и «Енисей»), а также климат. Каково же это футболистам играть в конце ноября на Урале и в Сибири на искусственном газоне! А потом удивление, почему в Россию тяжело и дорого стоит уговорить приехать хороших футболистов. У нас любят создать трешовые условия и для игроков и для болельщиков. В этом году в конце ноября «Спартак» играет с «Уфой» на выезде. Правильно негодуют болельщики, зная, какими травмами чреваты игры на морозе. Главный вопрос: «Для кого этот матч?!» Заявляется, что футбол для болельщиков. Но кто придет на стадион с детьми или без в минус 15? На Украине разрешены газовые обогреватели, в России-нет. Опасно», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

О привычном расписании для красно-белых она добавила: «В самые неудобные климатические и временные условия всегда ставят «Спартак». Догадайтесь почему? Можно убить сразу двух зайцев. Техничная команда не может показывать свой футбол на искусственном поле в мороз, то есть «победить на классе» не получится. Это раз. И на «Спартак» придёт хоть и немногочисленная, но отважная группа болельщиков в самое неудобное время, в будний день в мороз и жару. Это два».

Салихова подчеркнула: «Я отдаю себе отчет, что пожелания всех команд невозможно учесть, но учтите пожелания «Спартака» и его болельщиков, нас же больше! И команды — соперники делают выручку на «Спартаке», а также кафе, пивные, гостиницы во всех городах России. Если будет удобное время года проведения матча, то не будут простаивать построенные в Самаре и Саранске стадионы. Матчи будут посещать не только папы, но и мамы с детьми. Не нужно ставить игры в позднее вечернее время в воскресенье, когда на следующий день рано вставать в школу и на работу. Тем более, что болельщики, переполненные эмоциями, не могут уснуть до утра. Такие эмоции дают только игры со «Спартаком». Не надо подстраиваться под трансляции, пока они не приносят никакие доходы клубам».

«Я считаю, что зимой лучше три игры подряд сыграть на выезде «Сочи» — «Ростов» — «Краснодар», базируясь в Сочи. Это сократит и транспортные расходы для клубов, и футболисты не будут травмироваться на искусственных полях Урала и Сибири. Не всегда чередование «домашний матч-выезд» хорошо для команды. Лучше потом весной провести три матча на своей арене при полных стадионах. Особенно важно в условиях пандемии поддержать частные клубы, когда отсутствует возможность продавать абонементы на весь год, остаются только пакеты из 5 домашних игр. При этом в пакет должны входить один топовый матч, два с принципиальными соперниками и два с любыми другими. Составители календарей, учтите это! Не все же «Газпромом» единым живут. Еще половина команд не фармы, для которых важны коммерческие доходы и место клуба в мировом рейтинге», — резюмировала супруга Федуна, оставив P. S. «Глобально я «ЗА» развитие футбольного туризма».