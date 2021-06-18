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Шварц доволен продлением контракта с Тюкавиным

15:43
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

«Тюкавин — важный для нас игрок. Скажу больше, особенно приятно, что он является воспитанником клубной академии. Я видел фотографии, когда Костя был совсем маленьким, и на всех них он в динамовской форме. Тюкавин — футболист основного состава и отвечает всем требованиям, которые мы предъявляем к игрокам.

Из его сильных качеств хочу отметить, что он здорово ведёт борьбу в штрафной соперника. Это физически достаточно крепкий игрок, который хорошо выбирает позицию. Плюс у него отличный завершающий удар. Сейчас, конечно, ещё стоит поработать над его оборонительными действиями, над физической формой, чтобы он стал ещё крепче. Если он добавит в этом, то от этого выиграет и он сам, и «Динамо». Я рад, что Костя подписал новый контракт, и уверен, что новые шаги в его развитии не заставят себя ждать», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Тюкавин выступает за основу московского клуба с ноября 2020 года. Сезон-2020/21 стал для него дебютным во взрослом футболе. 18-летний футболист провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

 

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-tyukavin-vaznyi-dlya-dinamo-igrok

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