Зарема Салихова: «Идем по графику: «Спартаку» отменили гол, в ворота ЦСКА не назначили пенальти»
26 июля 2021, 23:42
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала мнение о работе судейского корпуса в первом туре Тинькофф РПЛ.
«Нам отменили гол, в ворота ЦСКА не назначен пенальти, — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Идем по графику. Интересно, а Руя предупреждали о такой забаве как «судейский корпус»?
В матче первого тура «Спартак» на выезде уступил «Рубину» (0:1).
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