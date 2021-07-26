Зарема Салихова: «Идем по графику: «Спартаку» отменили гол, в ворота ЦСКА не назначили пенальти»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала мнение о работе судейского корпуса в первом туре Тинькофф РПЛ.

«Нам отменили гол, в ворота ЦСКА не назначен пенальти, — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Идем по графику. Интересно, а Руя предупреждали о такой забаве как «судейский корпус»?

В матче первого тура «Спартак» на выезде уступил «Рубину» (0:1).