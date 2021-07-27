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Нобоа отдал девять передач под удар в матче с «Нижним Новгородом»

00:20
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отдал девять передач под удар в матче первого тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом», сообщает Opta.

Последний игрок, отдавший больше в матче РПЛ, — вингер «Арсенала» Кингс Кангва в матче с «Химками» в августе 2020-го (10).

«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Игорь Горбунов.

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