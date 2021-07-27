Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отдал девять передач под удар в матче первого тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом», сообщает Opta.

9 — Полузащитник @pfcsochi Кристиан Нобоа отдал девять передач под удар в матче с «Нижним Новгородом». Последний игрок, отдавший больше в матче РПЛ, — вингер «Арсенала» Кингс Кангва в матче с «Химками» в августе 2020-го (10). Созидание.#ТинькоффРПЛ #НижнийСочи pic.twitter.com/ueGdZwpKz9 — OptaIvan (@OptaIvan) July 26, 2021

Последний игрок, отдавший больше в матче РПЛ, — вингер «Арсенала» Кингс Кангва в матче с «Химками» в августе 2020-го (10).

«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Игорь Горбунов.