Нобоа отдал девять передач под удар в матче с «Нижним Новгородом»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отдал девять передач под удар в матче первого тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом», сообщает Opta.
9 — Полузащитник @pfcsochi Кристиан Нобоа отдал девять передач под удар в матче с «Нижним Новгородом». Последний игрок, отдавший больше в матче РПЛ, — вингер «Арсенала» Кингс Кангва в матче с «Химками» в августе 2020-го (10). Созидание.#ТинькоффРПЛ #НижнийСочи pic.twitter.com/ueGdZwpKz9— OptaIvan (@OptaIvan) July 26, 2021
Последний игрок, отдавший больше в матче РПЛ, — вингер «Арсенала» Кингс Кангва в матче с «Химками» в августе 2020-го (10).
«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Игорь Горбунов.
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