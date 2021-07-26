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Владимир Федотов: «Нижний Новгород» свой гол забил, а мы своими шансами не смогли распорядиться»

26 июля 2021, 23:24
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

— Обидно проигрывать такие матчи. Владели инициативой, создавали острые моменты, но... В футболе выигрывает тот, кто забивает голы. «Нижний Новгород» свой гол забил, а мы своими шансами не смогли распорядиться. Надо отдать должное сопернику. Он старался, играл через «не могу», отдал все силы и очень самоотверженно действовал в обороне. А нам не хватило последнего паса, хотя и без этого мы могли и вести в счете, и сравнивать счет, — приводит слова тренера сайт нижегородцев.

— Воробьев начал матч в старте, во втором тайме его заменил Барсов, которого на 85-й минуте сменил Дуганджич. С чем связаны такие перестановки в составе?

— Мы заменили Барсова, потому что хотели выпустить более высокого игрока на последних минутах встречи. Хотели добавить роста нашей команде. У Барсова было пара эпизодов, когда он хорошо открывался, но, к сожалению, не смог распорядиться мячом.

— Через три дня ответный матч в евротурнире...

— Мы проведем анализ игры в Нижнем Новгороде, поработаем над ошибками, после чего будем готовиться к игре с «Кешлей».

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/78187/

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Иван Шитик все материалы автора

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