Зарема отреагировала на бесплатную раздачу билетов «Зенитом»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала заявление пресс-службы «Зенита» о бесплатной раздаче билетов на домашние матчи.

«Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются», — цитирует Салихову Sport24.

Ранее пресс-служба «Зенита» отреагировала на информацию о том, что петербургский клуб распространяет билеты на свои домашние игры через школы и бюджетные организации.