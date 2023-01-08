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Сегодня, 17:43

Аршавин ответил критикам Нуралы Алипа: «Вы смотрите футбол жопой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото ФК «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил сильные качества защитника команды Нарулы Алипа.

«Почему «Зенит» выкупил Алипа, а не вернул Хотулева из аренды? Глобально клуб считает, что Нурик сильнее, чем Хотуль. В этом плане он при деле. В принципе, я тоже так считаю. Алип быстрее, физически мощнее, выше. Я знаю, что в вашей программе Алипа не любят, но вы смотрите футбол жопой», — сказал Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

Нуралы Алип, который ранее находился в аренде, подписал полноценный контракт с «Зенитом» по схеме «2,5+1».

В составе сине-бело-голубых Алип провел 20 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Вместе с «Зенитом» защитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Источник: https://www.youtube.com/@sbg_show
Андрей Аршавин
ФК Зенит
Нуралы Алип
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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