Кавазашвили ожидает от второй половины сезона РПЛ чемпионство «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от второй половины сезона в РПЛ.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Чего жду от второй половины сезона? Чемпионского звания «Спартака». Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Зенит» набрал 42 очка после 17 туров чемпионата России по футболу. На втором месте идет «Спартак» с 36 баллами. Третий — «Ростов» с 35 очками.

В текущем сезоне нападающий Квинси Промес провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.