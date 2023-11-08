Заика считает, что результаты «Сочи» улучшились за счет изменения отношения футболистов

Защитник «Сочи» Кирилл Заика заявил, что отношение каждого футболиста к ситуации и понимание концепции игры вылилось в то, что результаты команды улучшились после октябрьской паузы на матчи сборных.

«Мы просто оказались в роли проигравших в первом тайме, поэтому по-другому не может быть, игра складывалась, хороший рисунок игры был, создавали моменты, оставалось только забить. Во втором тайме это получилось, могли и четвертый забить, но не хватило чуть-чуть. Атмосфера в команде неплохая, потому что хороший футбол, результат появился, у «Урала» выиграли, с «Нижним» обидное поражение, «Факел» обыграли, вышли из группы. Поэтому чуть-чуть улучшается настроение, игра это показывает, думаю, что на правильном пути находимся. Конечно, сохраняю веру в то, что останемся в РПЛ, даже думать не надо, что ничего не получится. Что изменилось в паузу в октябре, раз улучшились результаты? Да отношение каждого футболиста, также понимание игры, в какой футбол хотим играть», — приводит слова Заики ТАСС.

После 14 туров «Сочи» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).