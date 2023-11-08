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Сегодня, 11:57

Заика считает, что результаты «Сочи» улучшились за счет изменения отношения футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика заявил, что отношение каждого футболиста к ситуации и понимание концепции игры вылилось в то, что результаты команды улучшились после октябрьской паузы на матчи сборных.

«Мы просто оказались в роли проигравших в первом тайме, поэтому по-другому не может быть, игра складывалась, хороший рисунок игры был, создавали моменты, оставалось только забить. Во втором тайме это получилось, могли и четвертый забить, но не хватило чуть-чуть. Атмосфера в команде неплохая, потому что хороший футбол, результат появился, у «Урала» выиграли, с «Нижним» обидное поражение, «Факел» обыграли, вышли из группы. Поэтому чуть-чуть улучшается настроение, игра это показывает, думаю, что на правильном пути находимся. Конечно, сохраняю веру в то, что останемся в РПЛ, даже думать не надо, что ничего не получится. Что изменилось в паузу в октябре, раз улучшились результаты? Да отношение каждого футболиста, также понимание игры, в какой футбол хотим играть», — приводит слова Заики ТАСС.

После 14 туров «Сочи» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://tass.ru/sport/19228185
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Кирилл Заика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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