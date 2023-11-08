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Сегодня, 11:41

Мелкадзе считает везением улучшившиеся результаты «Сочи» после паузы в октябре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что результаты клуба стали улучшаться после октябрьской паузы на матчи сборных из-за того, что игрокам улыбнулась удача.

«Неплохой матч провели, особенно для болельщиков, наверное, но и для нас в том числе, потому что ничья — это шаг вперед, а не назад. Никто не подвел в этой игре, потому что когда команда забивает три мяча, то она в хорошей форме, так получилось, что и мы были на высоте, и они. Получилась такая боевая ничья. Но я считаю, что все же мы были поближе к победе, потому что пенальти не забили, перекладина со штрафного, был выход один на один в конце матча. Помимо трех голов, у них еще один голевой момент был, наверное. Конечно, все хотят исправить ситуацию, это у нас начинает получаться, я рад этому, будем дальше работать, стараться улучшать игру. Что изменилось во время паузы на сборные, если произошли улучшения? Ничего не изменилось, все так же работаем, просто чуть-чуть, наверное, монетка упала на нашу сторону, чуть-чуть везения, но мы это заслужили, например, был проигранный матч с «Нижним Новгород», это очень обидно. «Сочи» сможет сохранить прописку в элите, просто нужно сейчас обыгрывать «Рубин», уходить на большую паузу на сборные, потом набрать кондиции и выйти в следующем туре подготовленными», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.

После 14 туров «Сочи» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://tass.ru/sport/19228119
Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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