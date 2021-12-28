Захарян: «Хочется вырасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал звание лучшему молодому футболисту РПЛ. По его словам, он хочет, чтобы награда переросла во что-то большее.
«Стал футболистом благодаря любви к футболу. Я трудился и старался, уехал ради этого в Москву. Самый ценный совет? От отца, — цитирует Захаряна «Чемпионат». — Он всегда дает мне много советов. Главный — прежде чем что-то делать, нужно всегда думать головой. Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок».
Захарян выиграл премию «Первая пятёрка» по итогам 2021 года. Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в РПЛ.
18-летний Захарян провел 27 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал 12 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4559601-zaharyan-hochu-pererasti-vo-chto-to-bolshee-chem-luchshij-molodoj-igrok.html
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