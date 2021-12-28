Захарян: «Хочется вырасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал звание лучшему молодому футболисту РПЛ. По его словам, он хочет, чтобы награда переросла во что-то большее.

«Стал футболистом благодаря любви к футболу. Я трудился и старался, уехал ради этого в Москву. Самый ценный совет? От отца, — цитирует Захаряна «Чемпионат». — Он всегда дает мне много советов. Главный — прежде чем что-то делать, нужно всегда думать головой. Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок».

Захарян выиграл премию «Первая пятёрка» по итогам 2021 года. Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

18-летний Захарян провел 27 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал 12 результативных передач.