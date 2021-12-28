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Гендиректор «Зенита» подтвердил, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените»

12:58
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в настоящее время проходит медосмотр для «Зенита». Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов», — цитирует РИА «Новости» Медведева.

В нынешнем сезоне россиянин провел 18 матчей в Тинькофф чемпионате России, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. За «Крылья» он выступает второй сезон.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211228/sergeev-1765804387.html

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Роман Шишов все материалы автора

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