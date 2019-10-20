Заболотный обратился к болельщикам «Сочи» после матча с «Арсеналом»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный после ничейного результата в матче 13-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (1:1) опубликовал в своем Instagram новую фотографи и поблагодарил фанатов за поддержку.

28-летний Заболотный отметился голевой передачей в игре с «Арсеналом».

— Именно за счет таких моментов команда становится сильнее, я рад что мы сегодня перебороли эту ситуацию, — подписал фото Заболотный. — Спасибо всем, кто поддерживал нас.

«Сочи» с 64-й минуты встречи играл в меньшинстве из-за удаления защитника Федора Кудряшова.

В текущем сезоне Заболотный провел 9 матчей за «Сочи», забил два гола и отдал две голевые передачи.

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