Заболотный не стал обсуждать свое будущее в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отказался обсуждать свое будущее в команде.

«Какое у меня будущее в ЦСКА? Такие вопросы я с журналистами не обсуждаю», — приводит слова Заболотного Legalbet.ru.

Контракт 31-летнего форварда с ЦСКА истекает летом 2024 года. В прошедшем сезоне Заболотный забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач в 34 матчах за армейцев во всех турнирах.