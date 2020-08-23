«За полтора года уходит пятый капитан». Заявление Попова после перехода в «Сочи»

Полузащитник Ивелин Попов, который сегодня перешел в «Сочи» из «Ростова», выступил с заявлением по поводу ухода из команды Валерия Карпина.

32-летний Попов выступал за «Ростов» с января 2019-го.

«Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такой хороший результат. Да, я сложный человек, в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, как в семье что-то начинает происходить не так! Люди меняются и перестают ценить своих, не только после поражения, но и в больше из случаев после хороших результатов! Полностью понимаю сколько грязи выливаться будет на меня, ну лучше умирать один раз как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка! Не верьте в то, что я вел переговоры за спиной клуба! Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростов и все мы думали, что я завершу свою карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег! Как сказал лично мне Президент Клуба Арташес Арутюнянц — «Ты дикий человек, как так за меньшие деньги уходить будешь!» Да, деньги важны, но не важнее, чем Честь и Достойнство! Не верьте, что я уходил из-за замены! Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, никогда не боялся конкуренции — наоборот, когда конкуренция по-честному, еще раз повторю — по-честному, я готов бороться и доказывать полностью! У меня были несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «Капитан» — это просто слово — «Тебе платим деньги, закрываешь рот и играешь!!!» Прошу прощение у всех, ну я как Человек, и потом, и как Капитан, который должен защищать интерес команды и коллектив, никак не могу совместить эти слова с моей моралью и «сложным характером»!!! От всей души желаю удачи всем ребят в Лиге Европы, а Вам хочу сказать, что время расставит все на свои места! Давайте не будем прощаться, а скажем «До свидания»! Уверен, что когда-нибудь будем снова вместе. P.S.: за 1,5 года, уходит 5-ый капитан», — написал Попов в Instagram.

В минувшем сезоне хавбек сыграл в 27 встречах за «Ростов», забил 6 голов и сделал три результативных паса.