«Ростов» обменял Попова на Полоза из «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что клуб достиг договоренности по обмену полузащитника Ивелина Попова на форварда «Сочи» Дмитрия Полоза.

29-летний Полоз играл за «Ростов» с 2012-й по 2017 год. В прошлом сезоне российский футболист провел 25 матчей за сочинцев, забил 5 голов и сделал две результативные передачи.

В минувшем сезоне 32-летний Попов сыграл в 27 встречах за «Ростов», забил 6 голов и сделал три результативных паса.