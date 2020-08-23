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«Ростов» обменял Попова на Полоза из «Сочи»

10:10
Дмитрий Полоз. Фото Константин Рыбин/РПЛ
Дмитрий Полоз. Фото Константин Рыбин/РПЛ
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Пресс-служба «Ростова» сообщает, что клуб достиг договоренности по обмену полузащитника Ивелина Попова на форварда «Сочи» Дмитрия Полоза.

29-летний Полоз играл за «Ростов» с 2012-й по 2017 год. В прошлом сезоне российский футболист провел 25 матчей за сочинцев, забил 5 голов и сделал две результативные передачи.

В минувшем сезоне 32-летний Попов сыграл в 27 встречах за «Ростов», забил 6 голов и сделал три результативных паса.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13752

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