За четыре года в России Малком заработал около 20 миллионов евро с учетом бонусов

За четыре года в России бразильский нападающий Малком заработал в районе 20 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает «РБ Спорт».

В первые три сезона форвард получил 12 миллионов евро без учета премиальных плюс 500 тысяч в качестве подъемных. После подписания контракта ему было выплачено 700 тысяч евро в качестве подъемных, а его зарплата также была увеличена. Всего за последний год контракта футболист заработал в районе 6 миллионов евро.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. Этим летом 26-летний бразилец перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола.

За «Аль-Хиляль» Малком дебютировал 5 августа в матче 1/4 финала клубного кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада» (3:1).