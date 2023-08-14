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Сегодня, 18:39

За четыре года в России Малком заработал около 20 миллионов евро с учетом бонусов

Алина Савинова
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

За четыре года в России бразильский нападающий Малком заработал в районе 20 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает «РБ Спорт».

В первые три сезона форвард получил 12 миллионов евро без учета премиальных плюс 500 тысяч в качестве подъемных. После подписания контракта ему было выплачено 700 тысяч евро в качестве подъемных, а его зарплата также была увеличена. Всего за последний год контракта футболист заработал в районе 6 миллионов евро.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. Этим летом 26-летний бразилец перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола.

За «Аль-Хиляль» Малком дебютировал 5 августа в матче 1/4 финала клубного кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада» (3:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/za-4-goda-v-rossii-malkom-zarabotal-okolo-20-mln-evro-s-uchetom-bonusov/
Малком Филипе (Малком)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
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12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
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13.08 15:00
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Зенит – Факел
 2 : 0
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ЦСКА – Сочи
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Тео Бонгонда

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Спартак

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Матео Кассьерра

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Зенит

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П
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Роман Ежов

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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