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Сегодня, 19:19

«Факел» близок к подписанию опорника польского «Радомяка» Селе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Радомяка» Табо Селе может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, 26-летний южноафриканец ждет оформления визы и в ближайшее время должен вылететь в Россию. Если все пройдет по плану, то Селе разорвет контракт с польским клубом и перейдет в «Факел» в статусе свободного агента.

Селе выступает за «Радомяк» с 2021 года. Он провел за польский клуб 33 матча, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 350 тысяч евро.

«Факел» остается единственной командой РПЛ, не набравшей очков в сезоне-2023/24. Воронежцы замыкают турнирную таблицу.

Источник: https://t.me/karpinside/28974
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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