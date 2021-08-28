За 10 лет «Рубин» увез от «Краснодара» одну ничью

В матче шестого тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Рубин». Для «быков» эта победа стала девятой в десяти домашних встречах премьер-лиги с казанцами. Единственное очко волжане увезли в мае 2018, когда благодаря голу Сердара Азмуна на 87-й минуте спасли на арене «Краснодар» ничью.

Матчи «Краснодара» и «Рубина» в Краснодаре

Дата Тренер «Краснодара» Тренер «Рубина» Счет Голы 10.09.2011 Славолюб Муслин Курбан Бердыев 3:1 Мовсисян, Амисулашвили, Жоаузинью — Натхо 23.07.2012 Славолюб Муслин Курбан Бердыев 2:1 Мовсисян-2 — Натхо 29.09.2013 Олег Кононов Курбан Бердыев 1:0 Перейра 09.11.2014 Олег Кононов Ринат Билялетдинов 2:0 Петров, Лаборде 25.10.2015 Олег Кононов Валерий Чалый 2:1 Ари-2 — Канунников 02.10.2016 Игорь Шалимов Хавьер Грасия 1:0 Ари 13.05.2018 Мурад Мусаев Курбан Бердыев 1:1 Мамаев — Азмун 26.05.2019 Мурад Мусаев Курбан Бердыев 1:0 Классон 10.08.2019 Мурад Мусаев Роман Шаронов 1:0 Игнатьев 17.10.2020 Мурад Мусаев Леонид Слуцкий 3:1 Кабелла, Олссон, Берг — Старфельт 27.08.2021 Виктор Гончаренко Леонид Слуцкий 2:0 Ионов, Кордоба

Итого: +10=1-0, мячи 19-5.

Позитивно переход в «Краснодар» сказался и на главном тренере южан Викторе Гончаренко, который уже во второй раз кряду победил Леонида Слуцкого. Причем во второй раз решающий мяч записал на свой счет Алексей Ионов, поигравший у Слуцкого в ЦСКА. Любопытно, что до апреля 2021 года белорусский специалист проиграл российскому оппоненту пять матчей из шести с общим счетом 2:15.

Тренерское противостояние Виктора Гончаренко и Леонида Слуцкого

Дата Город Команда Гончаренко Команда Слуцкого Счет Голы 20.04.2014 Краснодар Кубань ЦСКА 0:4 Цубер, Думбья, Базелюк, Тошич 18.10.2014 Химки Кубань ЦСКА 0:6 Муса-2, Думбья-2, Еременко, Армаш, в свои ворота 14.10.2016 Химки Уфа ЦСКА 0:1 В.Березуцкий 12.07.2020 Москва ЦСКА Рубин 1:1 Марков — Чалов 22.08.2020 Москва ЦСКА Рубин 1:2 Влашич — Бакаев, Макаров 29.11.2020 Казань ЦСКА Рубин 0:1 Деспотович 25.04.2021 Казань Краснодар Рубин 1:0 Ионов 27.08.2021 Краснодар Краснодар Рубин 2:0 Ионов, Кордоба

Итого: +2=1-5, мячи 5-15.