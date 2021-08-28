За 10 лет «Рубин» увез от «Краснодара» одну ничью
В матче шестого тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Рубин». Для «быков» эта победа стала девятой в десяти домашних встречах премьер-лиги с казанцами. Единственное очко волжане увезли в мае 2018, когда благодаря голу Сердара Азмуна на 87-й минуте спасли на арене «Краснодар» ничью.
Матчи «Краснодара» и «Рубина» в Краснодаре
|
Дата
|
Тренер «Краснодара»
|
Тренер «Рубина»
|
Счет
|
Голы
|
10.09.2011
|
Славолюб Муслин
|
Курбан Бердыев
|
3:1
|
Мовсисян, Амисулашвили, Жоаузинью — Натхо
|
23.07.2012
|
Славолюб Муслин
|
Курбан Бердыев
|
2:1
|
Мовсисян-2 — Натхо
|
29.09.2013
|
Олег Кононов
|
Курбан Бердыев
|
1:0
|
Перейра
|
09.11.2014
|
Олег Кононов
|
Ринат Билялетдинов
|
2:0
|
Петров, Лаборде
|
25.10.2015
|
Олег Кононов
|
Валерий Чалый
|
2:1
|
Ари-2 — Канунников
|
02.10.2016
|
Игорь Шалимов
|
Хавьер Грасия
|
1:0
|
Ари
|
13.05.2018
|
Мурад Мусаев
|
Курбан Бердыев
|
1:1
|
Мамаев — Азмун
|
26.05.2019
|
Мурад Мусаев
|
Курбан Бердыев
|
1:0
|
Классон
|
10.08.2019
|
Мурад Мусаев
|
Роман Шаронов
|
1:0
|
Игнатьев
|
17.10.2020
|
Мурад Мусаев
|
Леонид Слуцкий
|
3:1
|
Кабелла, Олссон, Берг — Старфельт
|
27.08.2021
|
Виктор Гончаренко
|
Леонид Слуцкий
|
2:0
|
Ионов, Кордоба
Итого: +10=1-0, мячи 19-5.
Позитивно переход в «Краснодар» сказался и на главном тренере южан Викторе Гончаренко, который уже во второй раз кряду победил Леонида Слуцкого. Причем во второй раз решающий мяч записал на свой счет Алексей Ионов, поигравший у Слуцкого в ЦСКА. Любопытно, что до апреля 2021 года белорусский специалист проиграл российскому оппоненту пять матчей из шести с общим счетом 2:15.
Тренерское противостояние Виктора Гончаренко и Леонида Слуцкого
|
Дата
|
Город
|
Команда Гончаренко
|
Команда Слуцкого
|
Счет
|
Голы
|
20.04.2014
|
Краснодар
|
Кубань
|
ЦСКА
|
0:4
|
Цубер, Думбья, Базелюк, Тошич
|
18.10.2014
|
Химки
|
Кубань
|
ЦСКА
|
0:6
|
Муса-2, Думбья-2, Еременко, Армаш, в свои ворота
|
14.10.2016
|
Химки
|
Уфа
|
ЦСКА
|
0:1
|
В.Березуцкий
|
12.07.2020
|
Москва
|
ЦСКА
|
Рубин
|
1:1
|
Марков — Чалов
|
22.08.2020
|
Москва
|
ЦСКА
|
Рубин
|
1:2
|
Влашич — Бакаев, Макаров
|
29.11.2020
|
Казань
|
ЦСКА
|
Рубин
|
0:1
|
Деспотович
|
25.04.2021
|
Казань
|
Краснодар
|
Рубин
|
1:0
|
Ионов
|
27.08.2021
|
Краснодар
|
Краснодар
|
Рубин
|
2:0
|
Ионов, Кордоба
Итого: +2=1-5, мячи 5-15.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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