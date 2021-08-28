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За 10 лет «Рубин» увез от «Краснодара» одну ничью

00:32
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В матче шестого тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Рубин». Для «быков» эта победа стала девятой в десяти домашних встречах премьер-лиги с казанцами. Единственное очко волжане увезли в мае 2018, когда благодаря голу Сердара Азмуна на 87-й минуте спасли на арене «Краснодар» ничью.

Матчи «Краснодара» и «Рубина» в Краснодаре

Дата

Тренер «Краснодара»

Тренер «Рубина»

Счет

Голы

10.09.2011

Славолюб Муслин

Курбан Бердыев

3:1

Мовсисян, Амисулашвили, Жоаузинью — Натхо

23.07.2012

Славолюб Муслин

Курбан Бердыев

2:1

Мовсисян-2 — Натхо

29.09.2013

Олег Кононов

Курбан Бердыев

1:0

Перейра

09.11.2014

Олег Кононов

Ринат Билялетдинов

2:0

Петров, Лаборде

25.10.2015

Олег Кононов

Валерий Чалый

2:1

Ари-2 — Канунников

02.10.2016

Игорь Шалимов

Хавьер Грасия

1:0

Ари

13.05.2018

Мурад Мусаев

Курбан Бердыев

1:1

Мамаев — Азмун

26.05.2019

Мурад Мусаев

Курбан Бердыев

1:0

Классон

10.08.2019

Мурад Мусаев

Роман Шаронов

1:0

Игнатьев

17.10.2020

Мурад Мусаев

Леонид Слуцкий

3:1

Кабелла, Олссон, Берг — Старфельт

27.08.2021

Виктор Гончаренко

Леонид Слуцкий

2:0

Ионов, Кордоба

Итого: +10=1-0, мячи 19-5.

Позитивно переход в «Краснодар» сказался и на главном тренере южан Викторе Гончаренко, который уже во второй раз кряду победил Леонида Слуцкого. Причем во второй раз решающий мяч записал на свой счет Алексей Ионов, поигравший у Слуцкого в ЦСКА. Любопытно, что до апреля 2021 года белорусский специалист проиграл российскому оппоненту пять матчей из шести с общим счетом 2:15.

Тренерское противостояние Виктора Гончаренко и Леонида Слуцкого

Дата

Город

Команда Гончаренко

Команда Слуцкого

Счет

Голы

20.04.2014

Краснодар

Кубань

ЦСКА

0:4

Цубер, Думбья, Базелюк, Тошич

18.10.2014

Химки

Кубань

ЦСКА

0:6

Муса-2, Думбья-2, Еременко, Армаш, в свои ворота

14.10.2016

Химки

Уфа

ЦСКА

0:1

В.Березуцкий

12.07.2020

Москва

ЦСКА

Рубин

1:1

Марков — Чалов

22.08.2020

Москва

ЦСКА

Рубин

1:2

Влашич — Бакаев, Макаров

29.11.2020

Казань

ЦСКА

Рубин

0:1

Деспотович

25.04.2021

Казань

Краснодар

Рубин

1:0

Ионов

27.08.2021

Краснодар

Краснодар

Рубин

2:0

Ионов, Кордоба

Итого: +2=1-5, мячи 5-15.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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