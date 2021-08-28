Джон Кордоба: «У Краснодара» все были достойны звания лучшего игрока»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями после матча шестого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0). Он был признан лучшим игроком матча.

«Звание лучшего игрока матча? Самое главное, что мы победили, — сказал колумбиец в эфире «Матч премьер». — Все, кто играл у нас, достойны этого приза. Самое главное, что мы выиграли этот матч. Все были достойны.

У нас очень хорошие игроки, меня хорошо приняли тренерский штаб и руководство. У нас очень хорошие игроки, и мы показали это на поле".

Кордоба забил один из мячей своей команды. Первый гол в активе Алексея Ионова.