Джон Кордоба: «У Краснодара» все были достойны звания лучшего игрока»
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями после матча шестого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0). Он был признан лучшим игроком матча.
«Звание лучшего игрока матча? Самое главное, что мы победили, — сказал колумбиец в эфире «Матч премьер». — Все, кто играл у нас, достойны этого приза. Самое главное, что мы выиграли этот матч. Все были достойны.
У нас очень хорошие игроки, меня хорошо приняли тренерский штаб и руководство. У нас очень хорошие игроки, и мы показали это на поле".
Кордоба забил один из мячей своей команды. Первый гол в активе Алексея Ионова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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