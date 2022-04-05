Жирков: «Люди в моем возрасте уже не играют в футбол»

Жирков заявил, что в его возрасте люди уже не играют в футбол

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, как отнесся к тому, что «Зенит» не стал продлевать с ним контракт.

— Как ты отнесся к тому, что «Зенит» не продлил контракт?

— Люди в моем возрасте уже не играют в футбол. Мы все время прикалывались с Ивановичем, он говорил: «Иди, посмотри на свой возраст. Кто еще из футболистов 1983 года рождения не закончил...». Парочку, кстати, нашел, помимо того японца (54-летний Кадзуеси Миура — самый возрастной профессиональный футболисты, — Прим. «СЭ»). Так что некоторые еще играют.

Юрий Жирков выступал за «Зенит» с января 2016 года, в июле 2021 года футболист покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании контракта. В январе 2022 года 38-летний россиянин перешел в «Химки».