Жирков: «Когда великие футболисты играли до 40 лет: Мальдини, Костакурта... Никто не говорил про их возраст»

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, как относится к постоянным разговорам о его возрасте.

— Кажется, что уже лет 10 все говорят про твой возраст. Как ты к этому относишься? Не напрягает постоянный акцент на этом?

— В футболе это логично. Говорят: «Как ты еще бегаешь?» Мне интересно, когда великие футболисты играли до 40 лет: Мальдини, Костакурта... Никто же не говорил про их возраст. Тем более я в детстве болел за «Милан» и «Барселону» и не хотел, чтобы они заканчивали.

Мне кажется, игрок сам поймет, когда ему заканчивать. Если на моей позиции кто-то будет тренироваться и играть лучше, конечно, меня никто не будет ставить. Если я буду понимать, что все, то все... Или уходить куда-то. Вдруг, «Тамбов» возродится (смеется).

В январе 2022 года 38-летний Жирков подписал контракт с «Химками». Игрок провел 2 матча за подмосковную команду и не отличился результативными действиями.