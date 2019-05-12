Юрий Жирков: "Всегда приятно выиграть что-то на закате карьеры. И побеждать ЦСКА - тоже"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков после победы над ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура РПЛ признался, что счастлив стать чемпионом в составе питерской команды.

– Всегда приятно обыграть ЦСКА, особенно в такой чемпионский день. Мы – лучшая команда в России на данный момент. В начале у ЦСКА было преимущество, это нас раззадорило, невозможно было не выиграть. Всегда приятно выиграть что-то на закате карьеры, – сказал Жирков в эфире телеканала "Матч Премьер".

Церемония награждения чемпионов России. Трансляция