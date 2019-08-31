Юрий Семин: «Жоау Мариу, по всей видимости, сегодня сыграет»
16:24
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем чемпионата России против «Ростова». По его словам, на поле, скорее всего, появится новичок команды Жоау Мариу.
— Жоау Мариу готов и, по всей видимости, будет сегодня играть, — сказал Семин в эфире «Матч премьер». — Какое количество времени — посмотрим по ситуации.
— На какой позиции вы его видите?
— Сразу на четырех.
— «Локомотив» в основном успешно играет против «Ростова». Это имеет сейчас значение?
— Нет, не имеет. Мы хорошо друг друга знаем, в этом полугодии играем уже четвертый раз, и каждый раз матчи очень тяжелые. Предпочтение кому-то отдать сложно.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи