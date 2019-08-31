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Юрий Семин: «Жоау Мариу, по всей видимости, сегодня сыграет»

16:24
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем чемпионата России против «Ростова». По его словам, на поле, скорее всего, появится новичок команды Жоау Мариу.

— Жоау Мариу готов и, по всей видимости, будет сегодня играть, — сказал Семин в эфире «Матч премьер». — Какое количество времени — посмотрим по ситуации.

— На какой позиции вы его видите?

— Сразу на четырех.

— «Локомотив» в основном успешно играет против «Ростова». Это имеет сейчас значение?

— Нет, не имеет. Мы хорошо друг друга знаем, в этом полугодии играем уже четвертый раз, и каждый раз матчи очень тяжелые. Предпочтение кому-то отдать сложно.

Локомотив — Ростов

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