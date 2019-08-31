Юрий Семин: «Жоау Мариу, по всей видимости, сегодня сыграет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем чемпионата России против «Ростова». По его словам, на поле, скорее всего, появится новичок команды Жоау Мариу.

— Жоау Мариу готов и, по всей видимости, будет сегодня играть, — сказал Семин в эфире «Матч премьер». — Какое количество времени — посмотрим по ситуации.

— На какой позиции вы его видите?

— Сразу на четырех.

— «Локомотив» в основном успешно играет против «Ростова». Это имеет сейчас значение?

— Нет, не имеет. Мы хорошо друг друга знаем, в этом полугодии играем уже четвертый раз, и каждый раз матчи очень тяжелые. Предпочтение кому-то отдать сложно.