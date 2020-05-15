Юрий Семин: «Желаю «Локомотиву» сохранить второе место»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который покинет клуб 31 мая, прокомментировал решение РФС возобновить сезон в РПЛ 21 июня.
– Конечно, хорошо, что сезон будет доигран, – заметил Семин. – Значит, ситуация с коронавирусом улучшается. Спортивный принцип сохранится, будут распределены все места. Да, матчи пройдут без зрителей, но наши люди соскучились по футболу и смогут следить за играми по телевизору. Думаю, те футболисты, которые себя не запускали во время карантина, будут лучше готовы.
– Что пожелаете «Локомотиву» в этой части сезона? На что может претендовать команда?
– Объективно? «Локомотив» как есть на втором месте, так и хотелось бы, чтобы он там остался. Это идеальная позиция в данном случае. В целом мы внутри команды такую задачу и ставили.
– А «Зенит» уже не достать?
– Отрыв чересчур большой. Плюс, надо признать, что «Зенит» очень сильная команда. (Виталий Айрапетов)
14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.