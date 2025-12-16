Семин о Станковиче: «Оказался не готов к давлению. «Спартак» и без тренера может быть шестым»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
— Нельзя не поговорить о «Спартаке». Правы ли те, кто считает, что если и приглашать в эту команду тренера-иностранца, то он должен быть с соответствующим победным опытом и квалификацией. А не выигрывать чемпионаты Венгрии и Сербии?
— Согласен. Либо нужен серьезный иностранный специалист, либо российский, который уже адаптирован к нашим реалиям, со спартаковскими корнями. В этой команде ты должен справляться с огромным давлением. Ведь болельщики красно-белых не только любят футбол, но и разбираются в нем. Думаю, если бы Аленчиева оставили в свое время, было бы лучше. Не началась бы вся эта болтанка с тренерской чехардой, которая многим уже надоела. Сейчас «Спартак» только шестой. Да с таким составом он и без тренера будет занимать пятые-шестые места!
— Значит, вы тоже считаете, что Каррера выиграл чемпионат на багаже Аленичева?
— Каррера свой вклад тоже, конечно, внес. Но и багаж Аленчиева отрицать нельзя.
— Некоторые не поняли, почему «Спартак» уволил Станковича после четырех побед кряду.
— Все закономерно. Четыре победы роли не играют. Станкович до конца не представлял, с каким прессингом он тут столкнется. Он же раньше не работал в таких командах. Меня всегда интересовало, почему, когда нет результата, увольняют только тренера?
— Что не получилось у серба?
— Со Станковичем расстались, так как не было перспектив. Нельзя бесконечно тасовать состав. С другой стороны, в команде есть футболисты, которые явно не соответствуют задачам клуба. Словом, больших и малых проблем здесь хватает.
Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ.
Станкович был отправлен в отставку 11 ноября 2025 года. После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1