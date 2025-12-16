Семин о Станковиче: «Оказался не готов к давлению. «Спартак» и без тренера может быть шестым»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

— Нельзя не поговорить о «Спартаке». Правы ли те, кто считает, что если и приглашать в эту команду тренера-иностранца, то он должен быть с соответствующим победным опытом и квалификацией. А не выигрывать чемпионаты Венгрии и Сербии?

— Согласен. Либо нужен серьезный иностранный специалист, либо российский, который уже адаптирован к нашим реалиям, со спартаковскими корнями. В этой команде ты должен справляться с огромным давлением. Ведь болельщики красно-белых не только любят футбол, но и разбираются в нем. Думаю, если бы Аленчиева оставили в свое время, было бы лучше. Не началась бы вся эта болтанка с тренерской чехардой, которая многим уже надоела. Сейчас «Спартак» только шестой. Да с таким составом он и без тренера будет занимать пятые-шестые места!

— Значит, вы тоже считаете, что Каррера выиграл чемпионат на багаже Аленичева?

— Каррера свой вклад тоже, конечно, внес. Но и багаж Аленчиева отрицать нельзя.

— Некоторые не поняли, почему «Спартак» уволил Станковича после четырех побед кряду.

— Все закономерно. Четыре победы роли не играют. Станкович до конца не представлял, с каким прессингом он тут столкнется. Он же раньше не работал в таких командах. Меня всегда интересовало, почему, когда нет результата, увольняют только тренера?

— Что не получилось у серба?

— Со Станковичем расстались, так как не было перспектив. Нельзя бесконечно тасовать состав. С другой стороны, в команде есть футболисты, которые явно не соответствуют задачам клуба. Словом, больших и малых проблем здесь хватает.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ.

Станкович был отправлен в отставку 11 ноября 2025 года. После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками.