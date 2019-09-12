Юрий Семин: «Закончили тему календаря»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин кратко прокомментировал «СЭ» ситуацию с календарем своей команды на ближайший период. В среду, 11 сентября стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка России, согласно которому железнодорожникам предстоит сыграть против «Балтики» 25 сентября.

Таким образом, «Локомотиву» предстоит провести 6 матчей за 18 дней: в период с 14 сентября по 1 октября 3 встречи в РПЛ, 2 — в Лиге чемпионов и 1 — в Кубке России. Красно-зеленые предлагали провести игру с калининградцами на день раньше, 24 сентября, а также перенести встречу с «Зенитом» в 11-м туре премьер-лиги не 28-го, а 27 сентября, однако календарь не изменили. Кроме того, железнодорожники выражали желание сыграть в Кубке во время следующего перерыва на матчи сборных в октябре, но вновь получили отказ.

— Закончили тему календаря, я уже высказывался на этот счет. Бесконечно об этом говорить нет смысла, — сказал Семин.

Ранее в интервью «СЭ» Семин раскритиковал составителей расписания: «Для «Локомотива», как для участника Лиги чемпионов, можно было бы сделать более щадящий календарь. Но в который раз этого не произошло. У меня такой вопрос к лиге: согласно регламенту, «Локомотив» имеет право перенести тот же матч с «Зенитом» с 28 сентября на 27-е? Или мы этой прерогативы лишены? Я знаю, что команды, участвующие в еврокубках, имеют право по своему усмотрению перенести матч на один день. А здесь «Зенит» и «Локомотив» вместе выступают в Лиге чемпионов. Но считаю, мы имеем первоначальное право переноса, потому что свой матч в этом турнире проводим 1 октября, а петербуржцы — 2-го... Неужели нельзя сделать, чтобы в Лиге чемпионов мы играли хотя бы на четвертый день? Конечно, будем напряженно работать. Но это колоссальная нагрузка на организмы футболистов. Мы за этот период не проведем ни одной тренировки развивающего характера. Когда-нибудь об этом у нас задумаются?» (Иван Торопцев)