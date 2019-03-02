Юрий Семин: "С "Крыльями" будет сложный матч. Старт чемпионата, все в одинаковых кондициях"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" отметил, что это будет сложная игра. Он также объяснил отсутствие в стартовом составе форварда Федора Смолова.

– "Локомотив" провел спокойное межсезонье, без больших трансферов. Это хороший знак для команды?

– Время покажет. Будет хороший результат – хороший. Будет плохой – значит не очень. Но мы должны дать шанс молодым ребятам, которые у нас есть, которые у нас прогрессируют. Наверное, это будет нашей главной задачей. Увидим, как они себя проявят в этой борьбе, конкуренции, с соперниками, внутри команды.

– Смолов остался в запасе. В чем причина?

– Тактические моменты. Сегодня играет Эдер, завтра будет играть Смолов. Эдер провел очень хорошо последнюю игру.

– "Крылья" изменились за зиму, много новых игроков. Хорошо изучили команду?

– Изучить команду очень сложно, потому что тренировочные сборы это и есть тренировочные сборы, как и игры. "Крылья" всегда играли в хороший комбинационный футбол. У нас был очень сложный матч в первом круге. Я думаю, такой же сложный будет и сейчас. Старт чемпионата, все в одинаковых кондициях.

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