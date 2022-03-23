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Сегодня, 14:45

Семин отреагировал на решение не расширять РПЛ до 18 клубов

Юрий Семин отреагировал на решение не расширять РПЛ до 18 клубов
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на решение не расширять Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«Если РФС не принял решение о расширении РПЛ, наверное, для этого были какие-то основания. В первую очередь — спортивный принцип», — приводит «Чемпионат» слова Семина.

Вчера, 22 марта, клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 команд.

Сегодня РФС по итогам исполкома выступил с заявлением, в котором говорится о том, что организация рассмотрит вопрос о расширении РПЛ позднее.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4644053-yurij-syomin-prokommentiroval-reshenie-ne-rasshiryat-rpl-do-18-komand.html
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

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Динамо

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П
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Зенит

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Краснодар

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