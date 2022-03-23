Юрий Семин отреагировал на решение не расширять РПЛ до 18 клубов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на решение не расширять Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«Если РФС не принял решение о расширении РПЛ, наверное, для этого были какие-то основания. В первую очередь — спортивный принцип», — приводит «Чемпионат» слова Семина.

Вчера, 22 марта, клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 команд.

Сегодня РФС по итогам исполкома выступил с заявлением, в котором говорится о том, что организация рассмотрит вопрос о расширении РПЛ позднее.