Владелец «Спартака» Федун допустил, что Россию могут исключить из ФИФА и УЕФА

Владелец «Спартака» Леонид Федун допустил, что Россию могут исключить из ФИФА и УЕФА.

«Решение не принято, надо дождаться решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в мае. Никто не знает, что будет в будущем. Есть вариант, условно, что нас исключат. Или не исключат из ФИФА и УЕФА. Из этого надо исходить. Если остаемся в футбольной семье, то будем думать», — заявил Федун после заседания исполкома РФС.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения. 18 марта суд оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах под эгидой ФИФА.