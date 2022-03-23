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Судейство

Сегодня, 14:37

«Работают как в последний день». Леонид Федун высказался о судействе

Леонид Федун высказался о работе судей в РПЛ
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о работе судей в Тинькофф РПЛ.

«Что по судейству? Судьи работают. Как? Как в последний день», — заявил Федун.

Ранее супруга Федуна Зарема Салихова неоднократно критиковала действия судей в матчах «Спартака».

В конце первого тайма матча 22-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» защитник нижегородцев Кирилл Гоцук наступил ногой на голеностоп футболисту красно-белых Айртону. Бразилец покинул поле на носилках и не смог продолжить игру, однако главный судья встречи Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за фол.

Зарема Салихова. Зарема — о судействе: «Если бы футболист «Спартака» наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
2
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 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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9
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10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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