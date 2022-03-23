«Работают как в последний день». Леонид Федун высказался о судействе

Леонид Федун высказался о работе судей в РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о работе судей в Тинькофф РПЛ.

«Что по судейству? Судьи работают. Как? Как в последний день», — заявил Федун.

Ранее супруга Федуна Зарема Салихова неоднократно критиковала действия судей в матчах «Спартака».

В конце первого тайма матча 22-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» защитник нижегородцев Кирилл Гоцук наступил ногой на голеностоп футболисту красно-белых Айртону. Бразилец покинул поле на носилках и не смог продолжить игру, однако главный судья встречи Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за фол.