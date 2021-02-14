Юрий Семин показал фото с Геннадием Орловым

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выложил новое фото в Instagram. 73-летний российский специалист показал совместную фотографию с известным комментатором Геннадием Орловым.

Семин возглавлял «Локомотив» с августа 2016-го по май 2020 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды — обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019).

Ранее Семин тренировал «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал Кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).