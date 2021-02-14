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Вендел: «Получил несколько предложений из Бразилии, но думаю только о «Зените»

23:09
Вендел. Фото ФК «Зенит»
Вендел. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вендел дал понять, что пока не думает о возвращении в Бразилию.

«Я получил несколько предложений из Бразилии, но понял, что сейчас еще не время. Конечно, я хочу вернуться в чемпионат страны, но сейчас я думаю только о «Зените» и возможности написать историю здесь», — цитирует Lance Вендела.

Бразилец также оценил уровень футбола в России.

«Футбол в России очень силовой. Здесь очень контактная игра, в которой нужно использовать шансы. Я постепенно привыкаю. Чувствую, что в «Зените» меня ценят. Я думаю о серьезных достижениях, думаю о сборной Бразилии, думаю о крупных турнирах», — сказал Вендел.

23-летний Вендел в нынешнем сезоне провел 10 матчей и отдал 1 голевую передачу во всех турнирах.

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